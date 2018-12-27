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Ürdün'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 23:09 | Son Güncelleme

Amman'daki Başbakanlık binası yakınlarında toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifasını ve parlamentonun feshini istedi

AMMAN (AA) - Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler dördüncü haftasında devam ediyor.

Sağanak yağmura rağmen başkent Amman'daki Başbakanlık binası yakınlarında toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifasını ve parlamentonun feshini istedi.

Göstericiler, siyaset ve ekonomi alanında gerçek reformlar yapılması yönünde sloganlar attı.

Ülkede, geçen hafta düzenlenen gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5 polis yaralanmış, 17 gösterici ise gözaltına alınmıştı.

- Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasasının, 2 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapılıyor.

Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Başbakan Ömer er-Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını belirtmişti.

Tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu limit, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

Tasarının değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan ailelerden vergi alınmasını öngörüyordu.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

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