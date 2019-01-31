Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden halk 10’uncu kez sokağa çıktı.

Ürdün hükümetinden ekonomik ve siyasal reformlar talep eden halk protesto gösterisi düzenlemek için 10’uncu kez sokağa çıktı. Başkent Amman’da toplanan kalabalık hükümetten bir kez daha vergilendirme konusunda yeni düzenleme talep ederek pek çok diğer konuda da reform istediklerini aktardı. Aktivist gruplar, Sivil Toplum Örgütü üyeleri ve halkın katılımı ile gerçekleşen gösteride bir kez daha politik görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan vatandaşların serbest bırakılmasının gerekliliği vurgulandı.