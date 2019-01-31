HABER

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Ürdün’de hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden halk 10’uncu kez sokağa çıktı.Ürdün hükümetinden ekonomik ve siyasal reformlar talep eden halk protesto gösterisi düzenlemek için 10’uncu kez sokağa çıktı.

Ürdün’de hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden halk 10’uncu kez sokağa çıktı.

Ürdün hükümetinden ekonomik ve siyasal reformlar talep eden halk protesto gösterisi düzenlemek için 10’uncu kez sokağa çıktı. Başkent Amman’da toplanan kalabalık hükümetten bir kez daha vergilendirme konusunda yeni düzenleme talep ederek pek çok diğer konuda da reform istediklerini aktardı. Aktivist gruplar, Sivil Toplum Örgütü üyeleri ve halkın katılımı ile gerçekleşen gösteride bir kez daha politik görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan vatandaşların serbest bırakılmasının gerekliliği vurgulandı.

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Ürdün’de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.