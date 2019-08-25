Ürdün'de İhvan mensubu ünlü mütefekkir Faruk Bedran vefat etti

AMMAN (AA) - Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden ve İslam mütefekkiri Faruk Bedran, başkent Amman'da vefat etti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "eğitim bilimleri alanında ihtisas yapmış büyük üstat, İslam davetçisi ve ülkenin önde gelen isimlerinden" Bedran'ın 87 yaşında vefat ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Bedran'ın cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakiben kılınacağı kaydedildi.

İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedran'ın İhvan içindeki önde gelen eğitimcilerden biri olduğunu dile getirdi.

Bedran, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde 1932 yılında dünyaya gelmişti. Ürdün, Katar ve Umman'daki üniversite ve eğitim kurumlarında çalışan Bedran, eğitim sektörünün canlanması için çalışmıştı.

