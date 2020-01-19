Ürdün'de İsrail'den gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifi hükümete gönderildi

Ürdün Meclisi, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifinin hükümete gönderilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisinin sabahki oturumunda, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasının iptalini isteyen kanun teklifinin hükümete gönderilmesi ve gözden geçirilmesinin ardından Meclise tekrar geri gelmesi kararı oylamaya sunuldu.

Oylamada, teklifin hükümete gönderilmesi ve bu meselenin "ivedi" olarak nitelendirilmesi de kabul edildi.

Ülkede anayasaya göre, söz konusu kanun teklifinin yasalaşabilmesi için hükümetin hazırladığı tasarının yeniden Temsilciler Meclisine sunulması ve tartışılmasının ardından parlamentonun ikinci kanadı Ürdün Ayan Meclisine gönderilmesi gerekiyor. Ayan Meclisinin bunu kabulü halinde yasa tasarısı, Krala gönderiliyor. Kralın onayladığı ve hakkında kararname çıkarılan tasarı, resmi gazetede yayınlanmasından 30 gün sonra yasa halini alıyor.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek Meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.