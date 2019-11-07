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Ürdün’de kabine değişikliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, kabine değişikliğine gitti.Ürdün’de bakanların büyük bir kısmının istifa etmesinin ardından Başbakan Ömer Rezzaz kabinede değişikliğe gitti.

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, kabine değişikliğine gitti.
Ürdün’de bakanların büyük bir kısmının istifa etmesinin ardından Başbakan Ömer Rezzaz kabinede değişikliğe gitti. Ürdün’ün resmi haber ajansı Petra’nın bildirdiğine göre, eski Maliye Bakanı Ezzeddine Kanakria yerine Harvard mezunu ekonomist Muhammed El-Asas, Bilgi İşleri Bakanı Jumana Ghanimat’ın yerine Amjad Al-Adaileh görevlendirildi. Ulaştırma Bakanı Anmar Al-Khasawneh’ın istifasının ardından boşalan koltuğa Khalid Saif, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevine Wissam Rabadi, Kültür ve Gençlik Bakanlığına Bassem Mohammed Al-Tuwaisi görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında ise değişiklik yapılmadı.
Göreve getirilen bakanlar El Hüseyniye Sarayı’nda Kral II. Abdullah’ın huzurunda yemin etti.

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