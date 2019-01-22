HABER

Ürdün'de kısmi kabine değişikliği onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Ürdün'de kısmi kabine değişikliği onaylandı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı Abdullah, başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sunduğu kabine değişikliğini onayladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, Başbakan Rezzaz'ın sunduğu bir bakanlığın kapatılması, iki bakanlığın ayrılması ve iki yeni bakanın atanması yönündeki kabine değişikliğini onayladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığına Velid el-Maani, Turizm ve Eserler Bakanlığına ise kapatılan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı'nı yürüten Mecd Şiveyke atandı.

Belediye İşleri Bakanlığı'ndan ayrılan Ulaştırma Bakanlığı'na da Enmar el-Hasavine getirildi.

Rezzaz hükümetinde ikinci defa kabine değişikliği yaşanırken ekim ayında yapılan ilk değişiklikte Kültür ve Gençlik, Tarım ve Çevre Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 6 bakanlığın birleştirildiği, yeni oluşturulan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı ile bakanlık sayısının 27 olduğu ifade edilmişti.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Babasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktıBabasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı
Uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcularUçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kabine değişikliği Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kreç boğazındaki faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu

Faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu!

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.