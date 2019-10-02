Ürdün'de mahkeme öğretmenlerin grevini durdurdu

AMMAN (AA) - Ürdün Yüksek İdare Mahkemesi, öğretmenlerin dört haftadır sürdürdüğü greve son vermeleri yönünde karar aldı.

Ülkedeki devlet televizyonlarından Al Mamlaka'nın haberine göre, Yüksek İdare Mahkemesi, öğretmenlerin maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dört haftadır sürdürdüğü greve "derhal" son vermeleri kararı aldı.

Mahkeme Başkanı'nın "grevin derhal durdurulması gerekiği" yönündeki kararı Ürdün Öğretmenler Sendikasına tebliğ edeceği belirtildi.

Öğretmenler Sendikası Başkanı Basim Fureyhat ise Al Mamlaka televizyonuna yaptığı açıklamada, sendika olarak yargının bağlayıcı nitelikteki nihai kararına uyacaklarını söyledi.

Ürdün İdare Mahkemesi 29 Eylül'de öğretmenlerin genel grevi durdurmaları için ihtiyati tedbir kararı almış, ancak kararın itiraz yolunun açık olduğu kaydedilmişti.

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara ise yasalara saygı duyduklarını, ancak grevin yasal çerçevede devam edeceğini duyurmuştu.

Hükümet, 28 Eylül'de tek taraflı olarak kademelerine göre öğretmenlere 24 dinar (33 dolar) ile 31 dinar (43 dolar) arasında değişen miktarda zam yapma kararı almıştı. Tek taraflı alınan karara itiraz eden Öğretmenler Sendikası grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına yüzde 50 zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

