HABER

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ürdün Öğretmenler Birliği’nin (JTA) gerçekleştirdikleri eylemler 20 gündür devam ediyor.Ürdün’de öğretmenlerin 5 Eylül’de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev 20 günden beri devam ediyor.

Ürdün Öğretmenler Birliği’nin (JTA) gerçekleştirdikleri eylemler 20 gündür devam ediyor.
Ürdün’de öğretmenlerin 5 Eylül’de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev 20 günden beri devam ediyor. Ürdün Öğretmenler Birliği (JTA), bu sabah başkent Amman’daki profesyonel sendikaların önünde bir protesto düzenledi. Protestoya katılan öğretmenler hükümetin kendilerinden özür dilemesi talebinde bulundu.
JTA Başkanı Omar Erwedan, ücretlerine hak edilen yüzde 50 zammın yapılması ve 5 Eylül protestolarında öğretmenlere hakaret edildiği için hükümetten özür dilemelerini beklediğini söyledi. Protestoların sona ereceği yönündeki umutlarını dile getiren Ervedan, hükümeti, öğretmenler birliğinin taleplerine cevap vermeye çağırdı. Ervedan, "Öğretmenler talepleri konusunda çok sabırlı davrandı" ifadelerini kullandı.
Protestoya katılanlar, öğretmen haklarının korunması ve onlar için iyi bir yaşam sağlanması için çağrıda bulunan sloganlar attı.

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde

Ürdün’de öğretmenlerin eylemi 20. gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.