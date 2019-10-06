HABER

Ürdün’de öğretmenlerin grevi sonrası öğrenciler okullarına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ürdün’de bir aydır süren öğretmenlerin grevinin sona ermesinin ardından 1 buçuk milyon öğrenci okullarına geri döndü.Ürdün’de öğretmenlerin 5 Eylül’de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev sona erdi.

Ürdün’de bir aydır süren öğretmenlerin grevinin sona ermesinin ardından 1 buçuk milyon öğrenci okullarına geri döndü.
Ürdün’de öğretmenlerin 5 Eylül’de ücret artışı talebiyle başlattığı genel grev sona erdi. Öğretmenlerin okula dönmesinin ardından, 1 buçuk milyon öğrenci eğitime yeniden başladı. Grevin ardından okulun ilk gününde öğrenciler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladı.
Ürdün Öğretmenler Birliği (JTA) ve hükümet yetkilileri dün ücretlerin yüzde 35 ila yüzde 75 arasında arttırılması ve sağlık sigortası yapılması konusunda anlaştı.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı 
Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandıMardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.