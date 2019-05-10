Ürdün'de reform talebiyle gösteri düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi reform talebiyle gösteri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine, hükümet merkezinin bulunduğu Dördüncü Kavşak bölgesi yakınındaki meydanda toplanan onlarca kişi reform talebinde bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Ürdün bayrakları ile "yüzlerin ve maskelerin değil sistemin değişmesi" yazılı dövizler taşındı.

Eylem, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın göreve geldiğinden bu yana dün kabinede üçüncü kez kısmi revizyona gitmesinin akabinde gerçekleşti.

Ürdün'de geçen yıl tartışmalı gelir vergisi yasasını protesto için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler sonucu Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Geçen yıl haziran ayında göreve başlayan Rezzaz daha önce iki kez kabine değişikliği yapmıştı.

