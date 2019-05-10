HABER

Ürdün'de reform talebiyle gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Ürdün'de reform talebiyle gösteri düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi reform talebiyle gösteri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine, hükümet merkezinin bulunduğu Dördüncü Kavşak bölgesi yakınındaki meydanda toplanan onlarca kişi reform talebinde bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Ürdün bayrakları ile "yüzlerin ve maskelerin değil sistemin değişmesi" yazılı dövizler taşındı.

Eylem, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın göreve geldiğinden bu yana dün kabinede üçüncü kez kısmi revizyona gitmesinin akabinde gerçekleşti.

Ürdün'de geçen yıl tartışmalı gelir vergisi yasasını protesto için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler sonucu Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Geçen yıl haziran ayında göreve başlayan Rezzaz daha önce iki kez kabine değişikliği yapmıştı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Ayşe Öğretmen tahliye edildiAyşe Öğretmen tahliye edildi
Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecekMarmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amman gösteri Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.