Ürdün'de sel: 1 ölü, üç kayıp

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Medeba ilinde aşırı yağışların neden olduğu sel sebebiyle bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.

Ürdün Sivil Savunma Basın Sözcüsü Raid İyad el-Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Medeba ilinin Malih bölgesinde içinde 5 kişiyle sele kapılan araçtaki 7 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ömer, sivil savunma ekiplerinin bir kız çocuğunu kurtardığını, 3 kişinin ise halen kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

