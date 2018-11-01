Ürdün'de sel felaketinin ardından iki bakan istifa etti

Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza, ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından istifa etti.
Turizm Bakanı Annab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer ve yaşanan acı olay akabinde istifasını Başbakan'a sunduğunu belirtti.
Ürdün basınında yer alan haberlerde, Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza'nın da yaşanan sel felaketinin ardından Başbakan'a istifasını sunduğu belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.
Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın istifaları kabul edip etmediğine dair bilgi alınamadı.
Ürdün parlamentosunda önceki gün düzenlenen oturumda milletvekilleri, ülkede yaşanan sel felaketinde "sorumluluktan kaçmaları" nedeniyle eğitim ve turizm bakanlarının görevden alınmasını talep etmişti.
Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde 25 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çoğunluğu okul gezisindeki öğrenciler olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.
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