HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden 1000 öğretmene gözaltı

Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden 1000 öğretmene gözaltı

19.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın kapatılmasını protesto için düzenlenen gösterilere katılan bin kadar öğretmen gözaltına alındı.

Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden 1000 öğretmene gözaltı

100 binden fazla üyesi bulunan sendika, Ekim'de zamlar ve özlük hakları konusunda hükümetle anlaşamayınca greve gitmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla çıkarılan yasa uyarınca Mayıs'ta öğretmenlere maaş zammı ödemeleri durdurulmuş, sendika da geçen ay kapatılmıştı.

Binlerce öğretmen hükümeti protesto için sokaklara dökülmüştü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre yaklaşık iki hafta önce düzenlenen gösterilere katılan öğretmenlerin yarısına yakını koronavirüs döneminde işlenen ekonomik suçlarla ilgili düzenleme kapsamında gözaltına alındı.

MEDYAYA YAYIN YASAĞI

Ürdün medyasına gözaltılarla ilgili yayın yasağı getirildi.

Hükümet öğretmenlerin gözaltına alınmasında bir rolü olmadığını, kararın bağımsız yargı tarafından verildiğini savunuyor.

Ancak Guardian'a göre gözaltına kararı, Arap monarşileriyle Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki savaşın bir sonucu.

Ürdün

Ürdün Müslüman Kardeşleri öğretmenler sendikasının kapatılmasından birkaç hafta önce yasa dışı ilan etmişti.

Amman'daki diplomatlar, Müslüman Kardeşler'in sendikada bir dereceye kadar ağırlığı olduğunu ancak üye sayısının çokluğu ve çeşitliliği göz önüne alınınca hareketin etkisinin sınırlı olduğunu söylüyor.

50 yılı aşkın bir süre yasaklı olan öğretmenler sendikası, Arap Baharı protestoları sonrasında 2011'de yeniden açılmıştı.

Polis ve askerlerin müdahalesine rağmen, öğretmenlerin küçük çaplı protestoları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!
Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar

Diğer Haberler

Mali'de darbecilerden haber var: Seçim için tarih verdiler!
Mali'de darbecilerden haber var: Seçim için tarih verdiler!
Japonya'da aşırı sıcaklıklardan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Japonya'da aşırı sıcaklıklardan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu
Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu
A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!
A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!
ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.