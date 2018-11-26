Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Senato'dan da geçti

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, parlamentonun ikinci kanadı Senato'dan da geçti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Senato'da, mayıs ayından bu yana tartışmalara neden olan ve düzenlemelerin yapıldığı gelir vergisi yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Tasarı, 18 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nden geçtiği haliyle, başka bir değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Oylamaya katılan vekil sayısı ve yasa tasarısının kaç oyla kabul edildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz da 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.