Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi, ülkede mayıs ayından bu yana tartışmalara neden olan ve düzenlemelerin yapıldığı gelir vergisi yasa tasarısını onayladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, üzerinde değişiklikler yapılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Oylamaya katılan vekil sayısı ve yasa tasarısının kaç oyla kabul edildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ile düşük gelirli kesimleri kapsamadığını ve eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinar (28,2 bin dolar) ve 20 bin dinardan az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırıldı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25,38 bin dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlendi.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14,1 bin dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar (12,69 bin dolar) olmasına karar verildi.