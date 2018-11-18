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Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Ürdün'de tartışmalı vergi yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi, ülkede mayıs ayından bu yana tartışmalara neden olan ve düzenlemelerin yapıldığı gelir vergisi yasa tasarısını onayladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, üzerinde değişiklikler yapılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Oylamaya katılan vekil sayısı ve yasa tasarısının kaç oyla kabul edildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ile düşük gelirli kesimleri kapsamadığını ve eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinar (28,2 bin dolar) ve 20 bin dinardan az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırıldı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25,38 bin dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlendi.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14,1 bin dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar (12,69 bin dolar) olmasına karar verildi.

Yasanın, yürürlüğe girmesi için parlamentonun ikinci kanadı olan Senato'dan da geçmesi ve ardından Kral Abdullah'ın onayını alması gerekiyor.

Kralın onaylaması durumunda ise tasarı, Resmi Gazete'de yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girebilecek.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

İstişarelerin ardından taslak üzerinde bazı düzenlemeler yapan hükümet, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun yasa tasarısındaki değişiklikleri onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Geliri 18 bin dinardan (yaklaşık 25 bin dolar) az olan bir ailenin vergiden muaf tutulması, bunun yanı sıra geliri yılda 9 bin dinardan (yaklaşık 13 bin dolar) fazla olan bireylerin de vergiye tabi tutulmasının" bu değişiklerin en önemlilerinden olduğu belirtilmişti.

Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

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