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Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenlendi.

Ürdün Kamu Güvenliği İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği belirtilmeyen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı turistler ile bir rehber ve saldırganı gözaltına almaya çalışan güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni, yaralı sayısı ve kimliklerine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Ceraş Ürdün

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