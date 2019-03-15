Ürdün’de Yeni Zelanda’da saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı

Ürdün’de, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün’de toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında sabah saatlerinde, camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar yaşamını yitiren Müslümanların ailelerine başsağlığı dilerken suçluların bir an önce cezalandırılması için çağrıda bulundu.

