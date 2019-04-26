ÖLÜ DENİZ (AA) - Ürdün'ün Batı Şeria sınırındaki Ölü Deniz vilayetinde Filistin'e destek için "Zaferin Kapısı Kudüs" isimli festival düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde İsrail'in başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarında uyguladığı ihlaller ve ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plan protesto edildi.

Festivalde "Mülteciyiz ancak döneceğiz", "Canımız, kanımız sana feda olsun Filistin", "İşgalcinin yasallığı olmaz", "İsrail'i asla tanımayacağız" yazılı pankartlar açıldı, "Akabe'den Ramsa'ya bizler daha vefakarız Aksa'ya" şeklinde sloganlar atıldı.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Lideri Abdulhamid Zuneybat, burada yaptığı konuşmada, Ürdün'ün İsrail'e karşı resmi ve halk bazında izlediği tavırdan övgüyle söz etti.

Zuneybat, Ürdün hükümetine "İsrail ile gaz anlaşmasının iptali" ve "batakhane" olarak nitelendirdiği İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu.

Festivalde ayrıca gençler tarafından hazırlanan çeşitli folklor gösterileri sahnelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, geçen salı günü yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın haziran ayında duyurulacağını belirtmişti.

