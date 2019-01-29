Ürdün’deki hükumet karşıtı protestolar 9’uncu haftasında

Ürdün’de hükumetin yetersiz ekonomi politikaları sonucu başlayan hükumet karşıtı protestolar 9’uncu haftasına girdi. Yüzlerce Ürdünlü bir kez daha başkent Amman’da bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Hükumetin yetersiz ekonomi ve siyasi politikalarından şikayetçi olan yüzlerce Ürdünlü başkent Amman’da sokağa çıktı. Dokuzuncu haftasına giren protestolara yine birçok aktivist, grup politik parti üyeleri, sivil toplum örgütü çalışanları katıldı. Başta devletin gelir vergisini azaltmasını talep eden protestocular kişisel özgürlüklerin kısıtlandırıldığı bazı yasalarda da değişikliğe gidilmesi için çağrıda bulundu.
Ülkede süregelen yolsuzluklar çözümü, politik görüşlerinden dolayı tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması için hükumete çağrıda bulunan protestocular sloganlar atarak eleştiri içerikli dövizler taşıdı.
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