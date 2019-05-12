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Ürdün'deki sendikalardan reform çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Ürdün'deki sendikalardan reform çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Meslek Sendikaları Konseyi, iç ve dış sorunlarla mücadele için ulusal konferans düzenleme yolu ile ekonomik ve siyasi reform çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Ahmed ez-Zabi, yaptığı yazılı açıklamada, iç ve dış sorunlarla mücadele için ekonomik ve siyasi reform yapılması gerektiğini belirterek, bunun ulusal konferans düzenleme yoluyla gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Emniyet güçlerinin, son yapılan kabine değişikliğini protesto edenlere yönelik tavrını ve siyasi aktivistlerin gözaltına alınmasını eleştiren Zabi, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Kabine revizyonunun yapıldığı geçen perşembe günü hükümet binası yakınlarında "gerçek reform" yapılması talebiyle eylem düzenlenmiş, gösteriye katılanlardan bazıları gözaltına alınmıştı.

Meslek Sendikaları Konseyi, geçen yıl ramazan ayında geniş çaplı halk gösterileri organize etmiş, söz konusu eylemler nedeniyle dönemin Başbakanı Hani el-Mulki istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sendika Ürdün

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