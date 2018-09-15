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Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının önemli sanıklarından Hamdan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:32 | Son Güncelleme

Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının önemli sanıklarından Hamdan yakalandı

Ürdün hükümeti, kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davasının baş sanığının "sağ kolu" Raid Muhammed Hamdan'ın yakalanarak ülkeye getirildiğini duyurdu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat yaptığı yazılı açıklamada, emniyet güçlerinin söz konusu davanın firari baş sanığı Avni Muti'nin "sağ kolu" olarak bilinen Hamdan'ın yakalanarak ülkeye getirildiğini belirtti.

Guneymat, 23 Temmuz'da Ürdün'den ayrılan Hamdan'ın nasıl ülkeye getirildiğine ilişkin bilgi vermedi.

Milyonlarca dinar olduğu tahmin edilen vergi kaçakçılığına ek olarak Ürdün piyasasına yasa dışı yollarla tütün maddesi sokma ve üretimi kapsamında yürütülen "sigara fabrikası" yolsuzluk davası, 19 Temmuz'da meclisten güvenoyu alan yeni hükümetin beyanı sırasında gündeme gelmişti.

Başbakan Ömer er-Rezzaz, ülke ekonomisine zarar veren mali suçlar kapsamında görülen "sigara fabrikası" dava dosyasının, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilmesine karar vermişti.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş Savcılığı olaya karıştıklarından şüphelenilen ve aralarında iş adamı Avni Muti'nin de bulunduğu 30 kişi hakkında suçlamada bulunmuştu.

Ürdün makamları, şüphelilerin yakalanması, haklarında seyahat yasağı çıkarılması, taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması gibi bir dizi kararlar almış, bunu Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş Savcılığı'nın 6 Ağustos'ta şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarması izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Guneymat Sigara Fabrikası

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