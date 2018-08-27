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Ürdün'deki Suriyeli mülteciler sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 22:43 | Son Güncelleme

Ürdün'deki Suriyeli mülteciler sorunu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası desteğin gerekli olduğunu, Ürdün'ün gönüllü bir şekilde dönmek isteyenleri de teşvik ettiğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da bir araya geldi.

Grandi ile ülkedeki mülteci sorununu ele alan Safedi görüşmede, "Suriyeli mültecilerin yurtlarına geri dönüşü konusunu tartışmayacaklarını bunun bir zorunluluk olduğunu" belirtti.

Mültecilerin vatanlarına dönüşünün gerçekleşmesi için tüm tarafların ortak çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Safedi, Ürdün'ün, Suriyeli mültecilerden gönüllü olarak dönmek isteyenleri teşvik ettiğini kaydetti.

Ürdün'ün 1,3 milyon Suriyeli mülteciyi kabul ettiğini hatırlatan Safedi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini vurguladı.

Grandi ise görüşmede, uluslararası toplumun mültecilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak için dün Ürdün'e gelen Grandi, bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Amman'da kabul edilmiş, görüşmede Suriyeli mülteciler ve uluslararası toplumun desteğinin gerekliliği masaya yatırılmıştı.

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