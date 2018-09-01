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Ürdün'den Arap dışişleri bakanlarına "UNRWA" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 21:54 | Son Güncelleme

Ürdün yönetimi, ABD'nin UNRWA'ya yaptığı yardımları kesme kararının ardından Arap Birliği dışişleri bakanlarına konuyla ilgili toplantı düzenleme çağrısında bulundu

KAHİRE (AA) - Ürdün, Arap Birliği dışişleri bakanlarına, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı mali krizi görüşmek üzere toplanma çağrısı yaptı.

Mısır haber ajansı MENA'nın Ürdün'ün Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Ali el-Ayid'e dayandırdığı habere göre, Ürdün, 11 Eylül'de Kahire'de düzenlenmesi planlanan Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı kapsamında UNRWA'nın yaşadığı mali krizin görüşülmesi için özel bir oturum düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'ün, konuyla ilgili Arap Birliğine resmi yazı gönderdiğini belirten Ayid, "UNRWA'nın yaşadığı mali krizin, 5 milyonu aşkın Filistinli mülteciye verilen insani hizmetlerin sekteye uğramasına sebep olacağını" kaydetti.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilciliği ise Ürdün'ün çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh yaptığı açıklamada, söz konusu çağrının, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde yapıldığını ifade etti.

Levh, Filistin Daimi Temsilciliğinin, ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararının yansımalarıyla mücadele etmek için Ürdün'ün talebini desteklediğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği UNRWA

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