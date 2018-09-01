KAHİRE (AA) - Ürdün, Arap Birliği dışişleri bakanlarına, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı mali krizi görüşmek üzere toplanma çağrısı yaptı.

Mısır haber ajansı MENA'nın Ürdün'ün Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Ali el-Ayid'e dayandırdığı habere göre, Ürdün, 11 Eylül'de Kahire'de düzenlenmesi planlanan Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı kapsamında UNRWA'nın yaşadığı mali krizin görüşülmesi için özel bir oturum düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'ün, konuyla ilgili Arap Birliğine resmi yazı gönderdiğini belirten Ayid, "UNRWA'nın yaşadığı mali krizin, 5 milyonu aşkın Filistinli mülteciye verilen insani hizmetlerin sekteye uğramasına sebep olacağını" kaydetti.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilciliği ise Ürdün'ün çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh yaptığı açıklamada, söz konusu çağrının, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde yapıldığını ifade etti.