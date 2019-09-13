HABER

Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 01:17 | Son Güncelleme

Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "hızlı ve etkili" şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eymen es-Safedi, başkent Amman'da BMGK'nın 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın Ürdün'deki büyükelçileriyle bir araya geldi.

BMGK ve uluslararası toplumun Netanyahu'nun yaptığı bu duyuruyu kınamak için net ve açık bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Safedi, söz konusu vaadin, uluslararası yasa ve kararları ihlal ettiğine, tüm bölgeyi de şiddete yönelttiğine dikkati çekti.

Netanyahu'nun açıklamalarının, bölgede sürdürülebilir barışı gerçekleştirme çabalarına olumsuz yansımaları konusunda büyükelçileri bilgilendiren Safedi, "Vaadin gerçekleştirilmesi durumunda, bölgede çatışmanın sonlanması için tek çare olan iki devletli çözüm baltalanacak, barış süreci bitecek. Bu da tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek öfke ve şiddeti büyütecek." ifadelerini kullandı.

Safedi, BMGK'nin 5 daimi üye ülkesini, söz konusu riskleri dikkate alarak, İsrail'e karşı "hızlı ve etkili" şekilde harekete geçmeye çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere pazar günü olağanüstü toplanma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Mardin'den, Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşüMardin'den, Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşü
Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildiTürk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Ürdün Ürdün Vadisi

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.