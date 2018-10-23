HABER

Ürdün'den gazeteci ölümüne "suikast" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ürdün'den gazeteci ölümüne "suikast" soruşturması

AMMAN (AA) - Ürdün, gazeteci Sami el-Muayta'nın ölümüne ilişkin suikast şüphesiyle soruşturma başlattı.

Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci Muayta'nın pazar günü Zarka kentinde arabasında başından vurulmuş olarak bulunduğunu belirterek suikast şüphesiyle soruşturma açıldığını ve dosyanın savcılığa ve adli tıp kurumuna sevk edildiğini söyledi.

Eski Enformasyon Bakanı Semih el-Muayta'nın da kardeşi olan gazetecinin vefat gerekçesine ilişkin yerel basında trafik kazası, intihar ve suikast ihtimalleri üzerinde duruluyor.

AA'ya konuşan ve ve adını vermek istemeyen güvenilir bir kaynak, "vefat sebebinin maddi sıkıntılar sebebiyle intihar olabileceği" açıklamasında bulundu.

Muayata, Ürdün'ün Körfez ülkeleriyle dengeli ilişkiler içinde olmasının daha faydalı olacağı ve Katar'la diplomatik ilişki düzeyinin arttırılması gerektiği yönünde görüşler beyan ediyordu.

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldıUrla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı
Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı'Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ürdün Ürdünlü gazeteci Sami el-Muayata

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.