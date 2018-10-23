AMMAN (AA) - Ürdün, gazeteci Sami el-Muayta'nın ölümüne ilişkin suikast şüphesiyle soruşturma başlattı.
Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci Muayta'nın pazar günü Zarka kentinde arabasında başından vurulmuş olarak bulunduğunu belirterek suikast şüphesiyle soruşturma açıldığını ve dosyanın savcılığa ve adli tıp kurumuna sevk edildiğini söyledi.
Eski Enformasyon Bakanı Semih el-Muayta'nın da kardeşi olan gazetecinin vefat gerekçesine ilişkin yerel basında trafik kazası, intihar ve suikast ihtimalleri üzerinde duruluyor.
AA'ya konuşan ve ve adını vermek istemeyen güvenilir bir kaynak, "vefat sebebinin maddi sıkıntılar sebebiyle intihar olabileceği" açıklamasında bulundu.
Muayata, Ürdün'ün Körfez ülkeleriyle dengeli ilişkiler içinde olmasının daha faydalı olacağı ve Katar'la diplomatik ilişki düzeyinin arttırılması gerektiği yönünde görüşler beyan ediyordu.
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