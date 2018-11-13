Ürdün'den Gazze'deki saldırıların durdurulması çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve masum sivillerin korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat resmi haber ajansı PETRA'da yayınlanan açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

"Gazze'deki durumun, Filistin ve İsrail'in iki devletli çözüm temelinde müzakere masasına oturmasını sağlayacak siyasi süreç kapsamında ele alınması gerektiğine" işaret eden Guneymat, saldırıların durması için acilen harekete geçilmesini istedi.

Gerilimi tırmandırmanın daha fazla gerilim ve çatışma doğuracağına işaret eden Guneymat, Gazze'deki insani dramın son bulması için hızlı adım atmanın önemli olduğunu vurguladı. Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

