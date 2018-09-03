Ürdün'den İsrail mahkemesinin provokatif Mescid-i Aksa adımına tepki

AMMAN (AA) - Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu el-Basal, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, "Sözde Heykel Mütevelli Derneği" tarafından sunulan ve "Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı verilmesi" talebini görüşmeyi kabul etmesini kınadı.

"İşgal mahkemesinin, Mescid-i Aksa üzerinde ne bir yetkisi ne de egemenliği vardır." diyen Basal, İsrail yönetimini, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü hedef alan herhangi bir karar almaması konusunda uyardı.

Basal, Aksa'nın bölünmeyi kabul etmeyeceğini ve Aksa'yı savunmanın, her Müslüman kadın ve erkeğe farz olduğunu belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Ağustos'ta, 2003 yılından bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilen Yahudi yerleşimciler lehine adım atarak Netanyahu hükümetinden Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istemişti.

İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.

Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.

