HABER

Ürdün'den İsrail'e "Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 00:03 | Son Güncelleme

Ürdün'den İsrail'e "Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma" çağrısı

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, Tel Aviv yönetiminden provokatif eylemlerine derhal son vermesini istedi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini kınıyoruz. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin eşliğinde artan Aksa baskınları ve birkaç gün önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeline yönelik saldırı ve gözaltılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ürdün yönetiminin, bu provokatif eylemleri hiçbir şekilde kabul etmediğinin altını çizen Guneymat, bu eylemlerin derhal durdurulmasını istedi.

Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'nın güvenliği ile bu provokatif eylemlerin neticelerinin sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle son dört günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bine yaklaştı.

Pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek Sukot Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

- Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı
Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktıBursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksa israil Ürdün

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.