Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, Tel Aviv yönetiminden provokatif eylemlerine derhal son vermesini istedi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini kınıyoruz. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin eşliğinde artan Aksa baskınları ve birkaç gün önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeline yönelik saldırı ve gözaltılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ürdün yönetiminin, bu provokatif eylemleri hiçbir şekilde kabul etmediğinin altını çizen Guneymat, bu eylemlerin derhal durdurulmasını istedi.

Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'nın güvenliği ile bu provokatif eylemlerin neticelerinin sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle son dört günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bine yaklaştı.