Ürdün'den İsrail'e kınama

AMMAN (AA) - Ürdün'ün, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınadığı belirtildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanı Abdunnasır Ebu'l Basal, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü, 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı'nı açan Selheb'in İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Ebu'l Basal, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip hakkında celp emri çıkarılmasının da gerilimi yükseltici bir adım olduğunu ve kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bunun, Ürdün'ün Kudüs'teki mukaddesatı koruma görevine zarar vereceğini söyleyen Ebu'l Basal, bu gergin ortamda söz konusu adımın ateşle oynama anlamına geldiğini kaydeti. Abdunnasır Ebu'l Basal, derhal gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve celp emrinin kaldırılmasını istedi.

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı bu sabah gözaltına almıştı.