Ürdün, İsrail'in Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı çalışanları görevleri esnasında gözaltına almasını kınadı.
Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı çalışanları görevleri esnasında gözaltına almasının "provokatif" bir eylem olduğunu, bu gibi eylemleri reddettiklerini ifade etti.
Bu durumun Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin çalışmasına gerekçesiz bir müdahale olduğunu kaydeden Guneymat, İsrail'den bu gibi uygulamalara son vermesini ve Doğu Kudüs'te bir işgal gücü olarak üzerine düşen sorumluluklara saygı göstermesini istedi.
İsrail'i, Mescid-i Aksa ile ilgili işleri denetlemekle görevli Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkilerine yönelik ihlallere son vermeye çağıran Guneymat, Ürdün Dışişleri Bakanlılığının gözaltına alınmalarından bu yana serbest bırakılmalarını sağlamak için çalıştığını aktardı.
Guneymat ayrıca, İsrail'in ihlalerine karşı resmi olarak nota verdiklerini kaydetti.
İsrail bugün Harem-i Şerif’in Silsile Kapısı yakınlarında görev yapan bazı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerini gözaltına almıştı.
Uluslararası hukuk uyarınca Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıfları üzerindeki resmi himaye yetkisi Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin elinde bulunuyor.
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