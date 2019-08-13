İsrail yönetiminden Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerinin tamamını derhal durdurmasını isteyen Kudat, Bakanlığının, Kamu Güvenliği Bakanı Erdan'ın açıklamalarını protesto etmek ve karşı çıkmak için diplomatik kanallardan resmi nota gönderdiğini duyurdu.

Uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları kanunlarına göre İsrail'in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Kudat, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve statükoya tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan'ın Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısını ve buna benzer açıklamaları reddettiğini bildirdi.

Bugün İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Erdan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif'te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi'ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım." ifadesini kullanmıştı.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi, Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.