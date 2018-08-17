AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasını, cemaati ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerini tahliye etmesini kınadı.
Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gibi kabul edilemeyecek eylemler, mukaddes mekanın saygınlığına zarar veriyor ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını tahrik ediyor." ifadesine yer verdi.
Guneymat, İsrail'in tüm dinlerin ibadet yerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirtti.
Bu provokasyonların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu bildiren, derhal durdurulması çağrısında bulunan Guneymat, ülkesinin Aksa'nın kapılarının açılması için yoğun temas içerisinde olduğunu kaydetti.
İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak, yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.
İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.
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