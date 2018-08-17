HABER

Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa tepkisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa tepkisi"

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasını, cemaati ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerini tahliye etmesini kınadı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gibi kabul edilemeyecek eylemler, mukaddes mekanın saygınlığına zarar veriyor ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını tahrik ediyor." ifadesine yer verdi.

Guneymat, İsrail'in tüm dinlerin ibadet yerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirtti.

Bu provokasyonların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu bildiren, derhal durdurulması çağrısında bulunan Guneymat, ülkesinin Aksa'nın kapılarının açılması için yoğun temas içerisinde olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak, yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı (2)Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı (2)
Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajlarıKurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.