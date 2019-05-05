Ürdün'den İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına tepkiler

AMMAN (AA) - Ürdün resmi haber ajansı PETRA, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasının kabul edilemez olduğunu ve AA'nın gerçeği arayan bir haber ajansı olduğunu belirtti.

PETRA Genel Müdürü Muhammed el-Umri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ile gerçeği arayanları ve medya kurumlarını hedef almasını kabul etmediklerini söyledi.

"AA, okuyucu için gerçeği arayan bir ajans. Ona yönelik saldırı kabul edilemez." diyen Umri, İsrail'in aslında insanlığa yönelik saldırı düzenlediğini, uluslararası tüm sözleşmeleri tamamen reddederek ihlal ettiğini aktardı.

Öte yandan Ürdün Meclisi Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud de yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Suud, açıklamasında, "Siyonist düşmanlar, AA'nın Gazze'deki ofisini hedef alarak ajansın doğruları aktarmasını engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm uluslararası sözleşmeler ve yasaları ihlal ettiğini belirten Suud, uluslararası medya kuruluşlarına AA'nın yanında durması çağrısında bulundu.