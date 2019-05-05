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Ürdün'den İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Ürdün resmi haber ajansı PETRA Genel Müdürü Muhammed el-Umri: - "AA, okuyucu için gerçeği arayan bir ajans, ona yönelik saldırı kabul edilemez"

AMMAN (AA) - Ürdün resmi haber ajansı PETRA, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasının kabul edilemez olduğunu ve AA'nın gerçeği arayan bir haber ajansı olduğunu belirtti.

PETRA Genel Müdürü Muhammed el-Umri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ile gerçeği arayanları ve medya kurumlarını hedef almasını kabul etmediklerini söyledi.

"AA, okuyucu için gerçeği arayan bir ajans. Ona yönelik saldırı kabul edilemez." diyen Umri, İsrail'in aslında insanlığa yönelik saldırı düzenlediğini, uluslararası tüm sözleşmeleri tamamen reddederek ihlal ettiğini aktardı.

Öte yandan Ürdün Meclisi Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud de yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Suud, açıklamasında, "Siyonist düşmanlar, AA'nın Gazze'deki ofisini hedef alarak ajansın doğruları aktarmasını engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm uluslararası sözleşmeler ve yasaları ihlal ettiğini belirten Suud, uluslararası medya kuruluşlarına AA'nın yanında durması çağrısında bulundu.

- İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 13 Filistinli şehit olmuş, 80 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

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