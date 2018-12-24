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Ürdün'den "İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri endişe verici" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ürdün'den "İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri endişe verici" açıklaması

AMMAN (AA) - Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin endişe verici boyutta olduğunu belirtti.

Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Talmudik ayinler ve Rahme Kapısı'ın Müslüman cemaate açılmaması şeklinde devam eden ihlalleri endişe verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kutsal mekanları hedef alan çirkin saldırılarının bütün Müslümanların duygularını provoke ettiğini kaydeden Ebu Basal, Aksa'nın, orada bulunan tüm görevlilerin ve cemaatin güvenliğinden işgalci güç olarak tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Ebu Basal ayrıca İsrail'e "söz konusu ihlalleri derhal sona erdirme" çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa Ürdün

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