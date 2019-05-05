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Ürdün'den İsrail'in Gazze saldırılarının acilen durdurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ivedilikle durdurulmalı ve uluslararası insan hakları yasalarına riayet edilmeli"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hemen durdurulması ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ivedilikle durdurulmalı ve uluslararası insan hakları yasalarına riayet edilmeli." ifadesi kullanıldı.

Şiddetin, sadece acı ve gerginliğe neden olacağı belirtilen açıklamada, Amman yönetiminin, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve saldırıların durdurulması çerçevesinde Mısır ve Birleşmiş Milletlerin (BM) gerçekleştirdiği girişimleri desteklediği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki tüm askeri operasyonlara son verilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "İsrail'in insani krizle mücadele eden Gazze halkı aleyhinde uluslararası yasalara aykırı bir şekilde keyfi yaptırımlar ve toplu cezalandırmalar uygulaması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Gazze israil Ürdün

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