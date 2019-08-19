Ürdün'den İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'yı koruma sözü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı tüm imkanları kullanarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ürdün meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek için olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in meydan okumalarının yarattığı tehlikeye dikkati çekerken, Ürdün'ün buna karşı koymak adına sağlam duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Safedi, "Ürdün, Filistin devletindeki kardeşlerimizle koordinasyon ve Arap kardeşlerimiz, Müslümanlar ve uluslararası toplumdaki dostlarımızla iş birliği yapmak suretiyle mevcut tüm imkanları ve yöntemleri kullanarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koymak ve kutsalları korumak için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri de İsrail'in ihlallerini kınarken, bazı milletvekilleri İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesini ve iki ülke arasındaki barış anlaşmasının dondurulmasını talep etti.