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Ürdün'den İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'yı koruma sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: "Ürdün, Filistin devletindeki kardeşlerimizle koordinasyon ve Arap kardeşlerimiz, Müslümanlar ve uluslararası toplumdaki dostlarımızla iş birliği yapmak suretiyle mevcut tüm imkanları ve yöntemleri kullanarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koymak ve kutsalları korumak için çalışmaya devam edecektir"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı tüm imkanları kullanarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ürdün meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek için olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in meydan okumalarının yarattığı tehlikeye dikkati çekerken, Ürdün'ün buna karşı koymak adına sağlam duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Safedi, "Ürdün, Filistin devletindeki kardeşlerimizle koordinasyon ve Arap kardeşlerimiz, Müslümanlar ve uluslararası toplumdaki dostlarımızla iş birliği yapmak suretiyle mevcut tüm imkanları ve yöntemleri kullanarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koymak ve kutsalları korumak için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri de İsrail'in ihlallerini kınarken, bazı milletvekilleri İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesini ve iki ülke arasındaki barış anlaşmasının dondurulmasını talep etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurmuştu.

Kudat, Büyükelçi Weissbrod'a, İsrail hükümetine iletmek üzere, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylem ve ihlallerin acilen durdurulması" talebinin yer aldığı bir mektup verildiğini belirtmişti.

Weissbrod'a, Ürdün'ün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın, Mescid-i Aksa'daki mevcut statü ve Yahudilere burada ibadet etme izni verilmesi yönündeki açıklamalarını kınadığının iletildiğini aktaran Kudat, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının "sadece" Müslümanların ibadet alanı olduğunun vurgulandığını kaydetmişti.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, geçen hafta Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudiler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Filistinliler, Yahudilerin baskınını engellemek isterken Harem-i Şerif içinde İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmış, saldırıda 61 Filistinli yaralanmıştı.

- Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar Ürdün'ün himayesinde

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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