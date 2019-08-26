Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar İdaresi çalışanlarına yönelik ihlallerine tepki

AMMAN (AA) - Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail'in "Kudüs İslami Vakıflar İdaresi çalışanlarına yönelik ihlallerine" tepki gösterdi.

Ebu Basal, İsrail tarafından ifadeye çağrılan Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Ebu Basal, İsrail'in Kudüs İslami Vakıflar İdaresi çalışanlarına yönelik ihlallerine ve tekrarlayan ifadeye çağırmalarına tepki gösterdi.

"Kudüs İslami Vakıflar Daire Başkanı'nın ifadeye çağrılması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullanan Ebu Basal, Hatip ve diğer çalışanların Mescid-i Aksa'da Ürdün'ün himaye görevini yerine getirdiğine dikkati çekerek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve başta onun başkanı olmak üzere muhafızlar, imamlar ve tüm personeline Ürdün'ün mutlak desteğini yineledi.

Ebu Basal İsrailli bakanların, milletvekillerinin ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerin, saldırıların ve baskınların kabul edilemez olduğunu vurguladı.