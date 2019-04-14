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Ürdün’den Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin doğum ücretlerinden muaf tutulacağını ve Suriyelilerin hastanelerde Ürdünlü vatandaşlara sağlanan hizmetlerden faydalanabileceğini açıkladı.Ürdün Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin Ürdün vatandaşlarının aldığı hizmetlerden faydalanacağını açıkladı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin doğum ücretlerinden muaf tutulacağını ve Suriyelilerin hastanelerde Ürdünlü vatandaşlara sağlanan hizmetlerden faydalanabileceğini açıkladı.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin Ürdün vatandaşlarının aldığı hizmetlerden faydalanacağını açıkladı. Sağlık bakanlığının kararına göre, daha önce doğum ücreti ödemek zorunda kalan Suriyeliler, artık mülteci belgelerini göstererek ücret ödemekten muaf olabilecekler. Bakanlık, Suriyeli mültecilerin verilen hizmetlerden sigortası olmayan Ürdün vatandaşlarıyla aynı şartlarda faydalanabileceğini, mültecilerin Ürdün vatandaşlarıyla aynı miktarda ödeme yapacağını bildirdi.

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