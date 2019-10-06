HABER

Ürdün'den Tunuslulara vize muafiyeti kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Ürdün'den Tunuslulara vize muafiyeti kararı

AMMAN (AA) - Ürdün, Tunus vatandaşlarının ülkeye girişine ilişkin vize muafiyeti kararı aldı.

Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Tunus vatandaşlarına vize muafiyeti getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün'e gelen kardeş ülke Tunus vatandaşlarının her türlü vizeden muaf tutulması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün ve Tunus, ikili ilişkileri geliştirerek turizm gelirlerini artırmaya çalışıyor. Ürdün, şubat ayında Tunus vatandaşlarına vize ücreti muafiyeti getirmiş, buna karşılık Tunus ise Ürdün vatandaşlarının vize şartını kaldırmıştı.

Ürdün Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 itibarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 9,5 artışla 6 bin 130 Tunuslu turist ülkeye gelmişti.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın ettiDünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti
İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus Ürdün vize

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar! İki anne HDP binasına girmek istedi

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

Milli ve manevi değerlere küfredip 'Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.