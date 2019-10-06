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Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mezitli ilçesindeki bir sitede iki aile arasında çıkan kavganın ardından Nadir K.

Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesindeki bir sitede iki aile arasında çıkan kavganın ardından Nadir K. gözaltına alındı. Nadir K.'nin kavga ettiği Ürdünlü ailenin 8 yaşındaki çocuğuna tokat atıp darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Mezitli'deki bir sitede dün saat 20.00 sıralarında Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü A.T.O.A.K isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.
Olayın ardından Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine Nadir K. gözaltına alındı.
İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen darbedilen çocuğun babası Trad Oqlah Faraj Al K., Nadir K.'nin kendisine de yumruk attığını belirtti. Ürdünlü baba, ifadesinde şunları söyledi:
"Çarşıda bulunduğum esnada ailem beni cep telefonundan arayarak oğlum A.T.O.A.K. ve kızım olan S.T.O.A.K.'nin aynı sitede oturan ismini polis merkezinde öğrendiğim Nadir K. isimli şahıs tarafından darbedildiğini söyledi. Ben de hemen siteye geldim. Konunun ne olduğunu anlamaya çalıştığım sırada Nadir isimli şahıs benim üzerime gelerek sağ gözümün üzerine yumruk attı. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Bu esnada ikametime taşlı saldırı oldu ve evimin camları kırıldı. Site sakinleri araya girerek bizi ayırdılar. Daha sonra olay yerine polis ekibi geldi. Bizi alarak polis merkezine getirdiler. Nadir isimli şahsın oğluma ve kızıma yönelik uygulamış olduğu şiddet görüntülerini siz görevlilere teslim ediyorum. Ben olay sırasında kimseye vurmadım. Küfür ve tehdit etmedim. Ben ve ailem herhangi bir kimsenin huzur ve sükununu bozacak tavır ve davranışlarda bulunmadık. Çocuklarımı ve beni darbeden, evime zarar veren Nadir K.'den davacı ve şikayetçiyim."
Nadir K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çektiÜrdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti

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