Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesindeki bir sitede iki aile arasında çıkan kavganın ardından Nadir K. gözaltına alındı. Nadir K.'nin kavga ettiği Ürdünlü ailenin 8 yaşındaki çocuğuna tokat atıp darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mezitli'deki bir sitede dün saat 20.00 sıralarında Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü A.T.O.A.K isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine Nadir K. gözaltına alındı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen darbedilen çocuğun babası Trad Oqlah Faraj Al K., Nadir K.'nin kendisine de yumruk attığını belirtti. Ürdünlü baba, ifadesinde şunları söyledi: