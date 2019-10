Ürdünlü çocuğu psikososyal destek verilecek

"Sınır dışı edileceği yönündeki haberler asılsızdır"

Belirli dönemlerde hem aile hem de çocuk ile görüşerek en kısa sürede bu travmayı atlatmalarını sağlayacaklarını kaydeden Topkaya, "Yer değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Ailenin buradan zorla çıkarılacağı yönündeki haberler de asılsızdır. Ailemizin yanındayız, her türlü istek ve şikayetlerini de gidereceğiz" diye konuştu.

Göç İdaresi Mersin İl Müdür Vekili Prof. Dr. Nalan Yetim ise yaşanan olaydan dolayı son derece rahatsız olduklarını belirterek, "Ancak biz şu an itibariyle mağdur ailemizin yanındayız. Yer değiştirme ya da sınır dışı edilmesi söz konusu değildir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Biz ailemizin yanındayız, devlet olarak her türlü desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Hibe Gökalp de çocuğun olaydan derinden etkilendiğini, bu yüzden bulunduğu siteye ve evine girmek istemediğini dile getirerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuyu yakından takip ettiğini vurguladı. Gökalp, ailenin, olayın ardından şikayetçi olduğunu da ifade ederek, "Bizler de davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Aileye yönelik koruma ve şahısla ilgili uzaklaştırma talebimiz olacak" şeklinde konuştu.