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  4. Ürdünlü gençten zorla para isteyen kardeşler ortalığı birbirine kattı

Ürdünlü gençten zorla para isteyen kardeşler ortalığı birbirine kattı

07.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, Ürdünlü bir öğrenci ile kavga etti.

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, Ürdünlü bir öğrenci ile kavga etti. Kullandıkları madde nedeniyle güçlükle ayakta durabilen kardeşler ile Ürdünlü öğrenci arasındaki kavga karakolda bitti. 3 gence de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi’nde (Kapalı Yol) meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Sezer K. ve Doğuş K. isimli iki kardeş dışarı çıktı. İki kardeş, iddiaya göre Kapalı Yol’dan geçen Ürdünlü öğrenci Mahmut C.’den para isteyince kardeşler ile Mahmut C. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iddiaya göre Mahmut C., iki kardeşe bıçak gösterdi. Bıçağı gören iki kardeş ile Mahmut C. arasında arbede yaşandı. Kardeşlerin birisi elinden bıçakla yaralanırken diğer kardeşin de boynunda ve vücudunun bazı kesimlerinde kavga sonucu yaralar meydana geldi. Mahmut C.’nin ise yüzünde şişlikler ve morluklar olduğu görüldü. Kavgayı gören esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki kardeşi güçlükle kontrol altına aldı. Üst bölümünde kıyafeti olmayan kardeşlerden birisi güçlükle ayakta durabildi. Polise rağmen kardeşler ile öğrenci arasında tartışma yine devam etti. Zaman zaman gözleri dolan ve taşkınlıklarına devam eden Doğuş K.’yi polis ekipleri kelepçeledi. Doğuş K.’nin, zaman zaman gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.
Kardeşinin sakinleştirmeye çalıştığı Doğuş K., “Seni unutmam oğlum. Oğlum senin için cezaevine gireceğim. Ben ona artistliğin en kralını göstereceğim. Sinir krizi geçiriyorum. Şu kelepçeyi açın işim gücüm var. Boynuma bak, şikayetini geri al gidelim biz de buradan” diye bağırdı.
Olayı haber alıp olay yerine gelen gençlerin babası ise ’Allah’ım Allah’ım’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kardeş ve Ürdünlü öğrenciye kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

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