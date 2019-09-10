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Ürdünlü öğretmenler greve devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Ürdün Öğretmenler Sendikası: "Öğretmenlerin maaş artışı talepleri karşılanmadıkça grevi askıya almayı düşünmüyoruz"

AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, pazar günü maaşlarda zam talebiyle başlayan grevin, gereken artış yapılmadıkça sona ermeyeceğini açıkladı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerin maaş artışı talepleri karşılanmadıkça grevi askıya almayı düşünmüyoruz, bu konu tartışmaya açık değil." dedi.

Mevcut sorunlara çözüm bulması gerekenin öğretmenler olmadığını ifade eden Nedim, öğretmenlerin 5 yıldır haklarını talep ettiklerini aktardı.

Nedim, ayrıca öğretmenlerin taleplerinin görüşüldüğü diyalog sürecinin fazlasıyla uzadığını, diyalog görüşmelerinin hakları tanıma prensibine dayanmadığını vurguladı.

Hükümetin, talepleri ertelediğini belirten Nedim, sunulan rakamların da aldatıcı olduğunu ifade etti.

Sendikanın meydanlarda sükuneti sağlamaya çalıştığını ancak hükümetin gerginliği tırmandırdığını söyleyen Sendika Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlerin haklarının tanınması gerekiyor. Başbakan, perşembe günkü gösteride öğretmenlerin küçük düşürülmesi konusunda özür dilemeli ve öğretmenlere yönelik müdahalenin soruşturulması için bir komite kurulmalı."

Ürdün Öğretmenler Sendikası, maaşlarına artış ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yönelik sert müdahalenin sorumlularının hesap vermesi talebiyle tüm öğretmenlerin pazar günü greve başladığını açıklamıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.

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