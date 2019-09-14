HABER

Ürdünlü öğretmenlerden Başbakan'ın "grevi sonlandırın" çağrısına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ürdünlü öğretmenlerden Başbakan'ın "grevi sonlandırın" çağrısına ret

Ürdün'de maaşlarına artış talebiyle bir haftadır grev yapan öğretmenler, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın, "Grevi sonlandırıp diyalog masasına oturun" çağrısını reddetti.

Rezzaz'ın, Ürdün resmi haber ajansında (PETRA) öğretmenlere "Grevi sonlandırıp diyalog masasına oturun" çağrısına karşılık, Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim yazılı açıklamada bulundu.

Nedim açıklamasında "Başbakan Rezzaz'ın çağrısı hayal kırıklığıdır. Öğretmenlerin maaş artışının asgari talebini yerine getirmiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, öğretmenlerin talepleri karşılık buluncaya kadar da greve devam edileceği vurgulandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, pazar günü zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
İdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesiİdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesi
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaretİdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev Ürdün

En Çok Okunan Haberler

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sınır bölgesinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.