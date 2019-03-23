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Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Ürdün’ün başkenti Amman’da halk, hükümetin İsrail’den doğalgaz satın almasını protesto etmek için bir araya geldi.Ürdün’de yüzlerce kişi Ürdün-İsrail arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasını protesto etti.

Ürdün’ün başkenti Amman’da halk, hükümetin İsrail’den doğalgaz satın almasını protesto etmek için bir araya geldi.
Ürdün’de yüzlerce kişi Ürdün-İsrail arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasını protesto etti. Başkent Amman’da toplanarak anlaşmanın iptal edilmesini talep eden Ürdün halkı, hükümeti İsrail’e destek vermekle suçladı. Ürdünlüler ayrıca, "Düşmandan gaz almak istemiyoruz", "İsrail ile gaz anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.
Ürdün Meclisi, Salı günü ülkede büyük tartışmalara neden olan İsrail ile gaz anlaşmasını tartışmak üzere toplanması bekleniyor. Ürdün hükümeti, 10 milyar dolar değerinde İsrail’in Leviathan sahasından çıkan doğalgazı almak için 2016 yılında anlaşma yapmıştı.

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Ürdünlüler İsrail’le doğalgaz anlaşmasını protesto etti
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