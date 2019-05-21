LEYS El-CUNEYDİ - Ürdünlü siyaset uzmanları, Ürdün halkının ABD'nin, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planından endişeli olduğunu, planın bu ülkenin Filistin'deki kutsal mekanlar üzerindeki rolünü görmezden geldiğini belirtti.

ABD'nin haziran ayında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin değerlendirmede bulunan siyaset uzmanları, planla Ürdün'ün Filistin'deki kutsallar üzerindeki rolünün görmezden gelindiğini ifade etti.

Ürdün Parlamentosunda Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin Yüzyılın Anlaşması planından endişeli olduğunu belirterek, Ürdün kamuoyunda bu konunun gündemde olduğunu ve sürekli konuşulduğunu söyledi.

Ürdün halkının hem kendi ülkeleri, hem de bölgenin geleceği konusunda endişe ettiğine işaret eden Suud, "yüzyılın tokadı" dediği planın açıklanmasının yalnızca ABD'nin Siyonistlere yaptığı hizmetlerin ilanı olduğunu aktardı.

Suud, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve işgal altındaki Golan'da İsrail egemenliğini tanıması yeterli değil mi? Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları kesmesi yeterli değil mi? Bunlar İsrail'e hizmet etmiyor mu? Gazze ablukası yüzyıllık bir anlaşma değil mi?" ifadelerini kullandı.