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  4. Ürdünlülerden İsrail-Ürdün gaz anlaşması protestosu

Ürdünlülerden İsrail-Ürdün gaz anlaşması protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Ürdün’ün başkenti Amman’da, İsrail İşgali Gaz Anlaşmasına Karşı Ulusal Kampanya adlı grup İsrail-Ürdün gaz anlaşmasına karşı protesto düzenledi.Ürdün’ün başkenti Amman’ın farklı noktalarında cuma namazı sonrasında, İsrail-Ürdün arasında imzalanan gaz anlaşmasına karşı protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da, İsrail İşgali Gaz Anlaşmasına Karşı Ulusal Kampanya adlı grup İsrail-Ürdün gaz anlaşmasına karşı protesto düzenledi.
Ürdün’ün başkenti Amman’ın farklı noktalarında cuma namazı sonrasında, İsrail-Ürdün arasında imzalanan gaz anlaşmasına karşı protesto gösterisi gerçekleştirildi. İşgali Gaz Anlaşmasına Karşı Ulusal Kampanya adlı grup tarafından organize edilen protesto gösterisinde İsrail karşıtı slogan atıldı. Başkent Amman’da gerçekleştirilen protesto gösterisinde sokaklara inen Ürdünlüler, anlaşmaya imza atan yetkililerin görevden alınmasını talep etti. Anlaşmanın iptal edilmesini isteyen eylemciler, “İsrail ile yapılan gaz anlaşması Ürdün ve Filistin’deki şehitlerin kanına ihanettir” ifadesini kullandı.
Protesto eyleminde Şura Partisi Genel Sekreteri Firas el Abadi, Ürdün hükümetini gaz anlaşmasını iptal etmeye çağırdı.
Ürdün, Eylül 2016’da 15 yıl süreyle İsrail’den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

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