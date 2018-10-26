HABER

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Rifaie Karabük'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

Büyükelçi İsmail İssa Rifaie, Karabük'te çeşitli temaslarda bulundu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesini gezdi

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, beraberindeki heyetle Karabük'te çeşitli temaslarda bulundu.

İsmail İssa Rifaie, ilk olarak Karabük Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Vali Çeber tarafından karşılanan büyükelçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Rifaie'yi Karabük'te ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çeber, "Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybeden 18 kişiye Allah'tan rahmet, Ürdün halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Rifaie, ziyaretin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçti. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail İssa Rifaie, daha sonra Karabük Üniversitesindeki "Ürdün'den Türkiye'ye Kardeşlik Köprüsü" etkinliğine katıldı.

Rifaie, buradaki Ürdünlü öğrencilerle gezi otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler için Fatiha okudu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesini de gezen Rifaie, daha sonra kentten ayrıldı.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
İş adamı, 'iyilik koşusu'nda Kula'ya ulaştıİş adamı, 'iyilik koşusu'nda Kula'ya ulaştı
Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandıSokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail İssa Rifaie Karabük Kemal Çeber Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.