Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Rifaie Karabük'te

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, beraberindeki heyetle Karabük'te çeşitli temaslarda bulundu.

İsmail İssa Rifaie, ilk olarak Karabük Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Vali Çeber tarafından karşılanan büyükelçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Rifaie'yi Karabük'te ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çeber, "Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybeden 18 kişiye Allah'tan rahmet, Ürdün halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Rifaie, ziyaretin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçti. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail İssa Rifaie, daha sonra Karabük Üniversitesindeki "Ürdün'den Türkiye'ye Kardeşlik Köprüsü" etkinliğine katıldı.

Rifaie, buradaki Ürdünlü öğrencilerle gezi otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler için Fatiha okudu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesini de gezen Rifaie, daha sonra kentten ayrıldı.

