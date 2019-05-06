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Ürdün'ün BMGK'ye sevk edilmesi kararına iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ürdün'ün BMGK'ye sevk edilmesi kararına iptal

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, Ürdün devletinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sevk edilmesi kararını iptal etti.

Temyiz mahkemesi, mahkemeye taraf olan Ürdün'ün savaş suçu işlediği isnat edilen Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i 2015 yılında tutuklamaması nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmediğini onayladı fakat bu yüzden BMGK'ye sevk edilmeyeceği kararını verdi.

Mahkeme, Ürdün’ün UCM ile istişarelerde bulunmadığı yönündeki elde edilen yanlış sonuçtan dolayı BMGK'ye sevk edilmesiyle ilgili alınan kararın haksız olduğunu bildirdi.

UCM, aralık 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün devletinin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle BMGK'ye sevk edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Ömer el-Beşir'in Mart 2017'de Ürdün'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye geldiği hatırlatılan açıklamada, el-Beşir'in tutuklanmasının ve mahkemeye teslim edilmesinin Ürdün'ün asli görevi olduğu ifade edilmişti.

Beşir, UCM tarafından, savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. Mahkeme, Darfur'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Beşir hakkında 2009 ve 2010'da iki tutuklama kararı çıkartmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir Hollanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Ürdün

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